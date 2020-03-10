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«Стремитесь к простоте»: Хромченко научила эффектно комбинировать джинсовую одежду

Модные в настоящее время тотальные образы ведущая посоветовала все-таки слегка разбавлять.

«Стремитесь к простоте»: Хромченко научила эффектно комбинировать джинсовую одежду
Эвелина Хромченко. Кадр из "Модного приговора"

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала, что рубеж 80-х и 90-х еще не покинул подиумов. Поэтому нынешний сезон очень приветствует тотальные джинсовые образы.

Однако здесь всегда есть риск сделать джинсовый комплект скучным. Чтобы этого не произошло, такие комбинации лучше все-таки немного разбавлять. Например, белой рубашкой, как на правом крайнем образе на фото.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

«Белую рубашку стилисты добавили для того, чтобы брюки не соединялись с курткой. И чтобы у них был воздух. В данном случае они решили еще добавить корсетный топ. Но это, в принципе, не обязательно», — сказала Эвелина.

По словам эксперта, два других комплекта из «варенки» очень остромодные. Она заметила, что в тотальных джинсовых образах обязательно нужно фиксировать талию, поскольку в обратном случае всегда есть шанс «превратиться в губку Боба и изменить свои природные данные не в лучшую сторону».

«Стремитесь к простоте. Если вы не знаете, как именно делать это правильно, то используйте известный ленинский принцип: «Лучше меньше да лучше»», — прокомментировала ведущая.

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