«Стремитесь к простоте»: Хромченко научила эффектно комбинировать джинсовую одежду

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала, что рубеж 80-х и 90-х еще не покинул подиумов. Поэтому нынешний сезон очень приветствует тотальные джинсовые образы.

Однако здесь всегда есть риск сделать джинсовый комплект скучным. Чтобы этого не произошло, такие комбинации лучше все-таки немного разбавлять. Например, белой рубашкой, как на правом крайнем образе на фото.

«Белую рубашку стилисты добавили для того, чтобы брюки не соединялись с курткой. И чтобы у них был воздух. В данном случае они решили еще добавить корсетный топ. Но это, в принципе, не обязательно», — сказала Эвелина.

По словам эксперта, два других комплекта из «варенки» очень остромодные. Она заметила, что в тотальных джинсовых образах обязательно нужно фиксировать талию, поскольку в обратном случае всегда есть шанс «превратиться в губку Боба и изменить свои природные данные не в лучшую сторону».