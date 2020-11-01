Плакала даже обслуга: «танцующий миллионер» Джанлука с сюрпризом встретил жену из роддома

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный своими танцевальными видеороликами в социальных сетях, недавно впервые стал папой. Его 27-летняя жена Шэрон Фонсека подарила ему дочь Блу Иерусалим Вакки.

Сказать, что мужчина был счастлив – ничего не сказать. Он написал множество теплых слов в личном блоге в адрес своей возлюбленной, а когда девочка появилась на свет, не смог сдержать слез. Он признался, что никогда не испытывал подобных чувств. В благодарность за это маленькое чудо Джанлука устроил своей супруге сюрприз после ее выписки из роддома. Как он выглядел, блогер показал на видео в Instagram.

В кадре удивленная Шэрон видит игрушечных розовых слонов, плюшевых мишек, жирафов, воздушные шары по дороге до дома, а уже в коттедже замечает море сладостей и романтических надписей в свой адрес. Модель не может сдержать слез, впрочем, как и штатные сотрудники Джанлуки, которые вышли встречать молодую маму.