52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые женился

Весной этого года стало известно, что блогер и бизнесмен Джанлука Вакки, которого в основном помнят по псевдониму «танцующий миллионер», ждет ребенка. В 52 года красавец-мужчина впервые решился стать отцом. Подарить ему малыша готовится 27-летняя модель Шэрон Фонсека.

Как оказалось, 2020-й год оказался особенным для мужчины не только в связи с этим событием. Уже на внушительных сроках беременности он отвел свою девушку под венец, заключив свой первый в жизни брак.

О радостном событии сообщила модель в личном блоге, продемонстрировав кадры со свадьбы. Судя по всему, церемония была скромной, «для своих». Девушка примерила свободное белое платье, накинув на плечи жакет. А ее жених – розовый костюм с белой рубашкой.

Отметим, что миллионеру приписывали ранее многочисленные романы со звездами мировой величины вроде Линдси Лохан и Мишель Родригес, но ни одна знаменитая красотка так и не смогла растопить его сердце. Вакки долгое время носил статус закоренелого холостяка, ведущего праздный образ жизни. Однако про Шэрон он однажды сказал: «Она – моя жизнь». Известно, что мужчина имеет предприятие, которое изготавливает упаковку для фармкомпаний. В период кризиса завода, Джанлука не стеснялся подрабатывать в рекламе, из-за чего публика стала сомневаться в его статусе миллионера. Споры на этот счет ведутся до сих пор.