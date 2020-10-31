«Ни минуты не лежу на солнце»: Валерия в бикини похвасталась стройной фигурой

Певица с мужем уже вторую неделю отдыхает в Дубае, но до сих пор не загорела.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин наслаждаются жарким летом в Дубае. Артисты решили устроить себе долгожданный отпуск и выбрали заграничный курорт. Там звезды отдыхают уже вторую неделю. Но исполнительница хита «Часики» до сих пор не может похвастаться шоколадным оттенком кожи.

Она разместила новое фото в микроблоге, на котором позирует в купальнике. Помимо стройной фигуры в глаза бросается отсутствие загара.

«Поняла, что большую часть дня я либо в купальнике, либо в спортивном костюме — отсюда и фото такие. Думаю, это — не последнее из пляжной серии», — пишет певица.

Певицу даже похвалили за отсутствие явного загара. Кое-кто отметил: «Радостно видеть, что Вы показываете всем, что не нужно загарать! Люди до сих пор гробят свое здоровье, загорая до цвета запеченой пекинской утки». На что Валерия поспешила ответить:

«Да, специально ни минуты не лежу на солнце. С защитными кремами выхожу на берег рано утром. Загар — фотостарение», — написала звезда.

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К слову, не так давно Валерия получила травму колена во время спортивных занятий – она не перестает тренироваться даже на отдыхе. Пришлось даже ставить укол в колено, но все сейчас в порядке.