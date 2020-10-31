«Перестаньте идти по проторенному пути»: Хромченко объяснила, можно ли сочетать кроссовки с вечерними платьями

На программе «Модный приговор» героиню Ольгу стилисты шоу кардинально преобразили. Девушке подобрали три комплекта – жакет с юбкой-плиссе, аутфит в стиле сафари и вечерний образ, — которые раскрыли в ней разные грани красоты.

Вечерний черно-белый образ с футуристичным верхом и юбкой-рыбкой в пол стилисты «Модного приговора» дополнили белыми кедами. На это сочетание обратила внимание фэшн-эксперт шоу Эвелина Хромченко. Она поспешила прокомментировать насущный вопрос всех модниц современности – «а так можно?».

«Можно ли вечерний комплект носить с кроссовками, и можно ли продолжить коктейльную тему с кроссовками? А это сейчас как чаю выпить – везде абсолютно. Откровенно вечерние темы с кроссовками? Конечно, можете. Перестаньте идти по проторенному пути с закрытыми шорами глазами. Все дороги – к вашим услугам. Вы выбираете, куда идти, как идти и в какой обуви идти. И если вам интереснее в сникерсах, чем в туфлях на высоком каблуке – значит, так тому и быть. Даже если вы в данный момент на красной дорожке», — объяснила Хромченко.

Телеведущая заметила, что сегодняшняя мода абсолютно демократична — она позволяет делать все, что угодно, со своим аутфитом. «Мне нравится то, что происходит сегодня, — призналась Эвелина. И подчеркнула: «Потому что тенденций море».