«Выглядит старше»: Хромченко назвала элементы гардероба, которые добавляют возраста

На программу «Модный приговор» пришли мать с дочерью. Нина Ивановна критикует свою наследницу Ольгу за то, что та в 41 год слишком легкомысленно выбирает наряды — короткие платья и шорты, летящие силуэты. Но ведущие программы не видят в этом ничего зазорного — они наоборот похвалили героиню за смелость и отвагу: у Ольги вместо ноги протез, и так девушка заявляет о себе и своей особенности миру.

Кроме того, за счет короткой и средней длины нарядов Ольга выглядит намного моложе своего возраста: Александр Васильев и Эвелина Хромченко предположили сначала, что героине около 30 лет. Но народный стилист программы преобразил наряд Ольги настолько, что добавил ей возраста за счет сразу нескольких элементов. И Хромченко поспешила это отметить:

«За счет усиленной длины, плиссировки, за счет разбеленных цветов и определенной конструкции жакета, которой лишен острых элементов, делающих сезон, стилист придала нашей героине тот возраст, который мы ей вообще не могли никак и дать. Она выглядит старше сорока сейчас. А зачем старить хорошо выглядящую, молодую, стройную женщину с красивыми ногами, которая хотела бы выглядеть так, как мы ее воспринимали в самом начале передачи — едва за 30», — недоумевает Хромченко.

А вот следующий образ героини — белую рубашку с кожаными шортами — Хромченко привела в пример как прямо противоположный. Благодаря шортам, тяжелым ботинкам, активной цепи на шее комплект получился очень современным. Но если бы вместо шорт была та самая плиссированная юбка, заметила Хромченко, то аутфит опять получился бы «теткиным».

А вы видите разницу в нарядах героини?