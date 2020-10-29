Выход в онлайн: Меган Маркл могла бы преподавать на уроках стиля

Весной этого года жизнь Меган Маркл и принца Гарри круто изменилась. Отказ от обязанностей монархов, переезд в США, новые проекты, покупка дома мечты, работа онлайн и многомиллионный контракт. Все случилось буквально за полгода. В последнее время герцоги Сассекские, которых, к слову, недавно обвинили в том, что они продолжают использовать королевский титул в личных целях, все чаще выходят в прямой эфир из собственного дома. Поводы — самые разные, и в каждом из них Меган показывает, как можно выглядеть стильно, не выходя из дома.

Подборку стильных и лаконичных образов герцогини сделал Harper’s Bazaar. На страницах издания отмечается, что Меган легко смогла отказаться от королевских нарядов, отдав предпочтение вещам из масс-маркета. Иногда она выбирает наряды из коллекции Виктории Бекхэм. Но на всех видеоэфирах выглядит безупречно, будь то рубашка или классический жакет. Так, во время беседы с Элен МакГрит во время саммита влиятельных женщин, Меган остановила свой выбор на сине-белой блузе с пуговицами от With Nothing Underneath, дополнив ее очаровательным колье и серьгами-гвоздиками. Внимательные фанаты тут же отметили, что в подобном наряде герцогиня появлялась на Уимблдоне-2018 в Лондоне.

Во время прямого включения в музыкальное шоу America’s Got Talent Маркл была одета в блузу верблюжьего оттенка от Виктории Бекхэм и элегантные кожаные брюки.

Недавно стало известно, что герцогам Сассекским предложили стать участниками реалити-шоу. По условиям организаторов, камеры видеонаблюдения будут находиться в их новом доме на протяжении трех месяцев. Маркл одобрила эту идею, отметив, что после этого многие изменят свое представление о ней. Правда, договориться с продюсерами пока не удалось.