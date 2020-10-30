«У всех вопросы»: Кети Топурия высказалась про слухи о беременности

Грузинская солистка музыкальной группы «А’Студио» призналась, что в последнее время не отходит от телефона. Артистку часто стали беспокоить с расспросами о беременности. Именно поэтому Топурия объяснила, где поклонники смогут узнать всю правду о личной жизни певицы.

«Просто устаешь от того, что люди начинают тебе звонить и поздравлять или спрашивать. Я уж думала, не поменять ли мне номер… Короче, у всех какие-то вопросы возникают», — пожаловалась артистка в интервью для Пятого канала.

Кети намекнула, все ответы будут в ее новой работе.

«Кстати, в видео будут кое-какие ответы на эти вопросы, так что все будут удовлетворены», — рассказала про презентацию клипа Топурия.

Напомним, что долгое время исполнительница интриговала своих фанатов фотографиями в личном аккаунте. Бывшая девушка рэпера Гуфа в основном публиковала снимки с плоским животом. Но иногда на ее странице появлялись кадры, где Топурия демонстрировала безразмерные платья. Это и вызывало подозрения у некоторых подписчиков артистки. Теперь Кети развеяла все слухи одним появлением в музыкальном мини-фильме.