Как животик округлился: Кети Топурия предстала беременной на съемках

Группа «А Студио» представила премьеру нового клипа на песню «Се ля ви». При этом Кети Топурия немало удивила поклонников, запечатлевшись в кадре с большим животом — накладка это или нет — пока не понятно. Также неизвестно, почему артистка решила предстать на съемках беременной. Был ли это запланированный ход для привлечения внимания поклонников к новому синглу. Или же знаменитость всего навсего решила рассекретить свое интересное положение. Делиться подробностями с подписчиками Кети не спешит.

То, что 34-летняя певица в ожидании малыша, в Сети заподозрили давно. Внимательные подписчики заметили, что их любимица выбирает безразмерные наряды: платья-балахоны, рубахи и худи оверсайз. Но сама артистка никак не комментировала новость.

Вот и сейчас, несмотря на съемки в клипе с заметно округлившимся животиком, певица сохраняет молчание. Топурия не спешит радовать поклонников. Однако вполне вероятно, что в скором времени она все-таки похвастается прибавлением.

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Напомним, что Кети Топурия уже год в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым. Этим летом на пальце певицы заблестело внушительное колечко на безымянном пальце. Сама Кети позже подтвердила, что готовится к свадьбе. Очевидно, что торжество пройдет уже после пополнения в семье.