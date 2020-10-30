«Не знала, как скрыть эмоции»: Герцег расплакалась на фоне слухов о романе с Меладзе

Эффектную блондинку до сих пор обвиняют в связи с мужем Веры Брежневой.

Минувшей весной 31-летняя блондинка Эрика Герцег лично объявила об уходе из девичьей группы «ВИА Гра». Светская львица призналась, что давно решилась на этого шаг и теперь начинает сольную карьеру. Злые языки зашептались, что якобы покинуть популярный коллектив ее вынудили: у эффектной блондинки роман с продюсером Константином Меладзе, о котором узнала его жена, Вера Брежнева.

Герцег в новом интервью прокомментировала свою связь с Меладзе. Она настаивает на том, что все слухи о нем — беспочвенны. Более того, когда поползли кривотолки за ее спиной, она очень сильно переживала.

«Я была в шоке, начала плакать, я не знала, как скрыть эмоции», — приводит слова красавицы «ФАН».

Бойфренд Герцег успокаивал возлюбленную, предлагая посмотреть на происходящее, как на бесплатный пиар. Но девушке эта история далась очень тяжело. Сейчас певица работает в Казахстане над сольным проектом и называет поездку в эту страну «большой мечтой».