Из первых уст: Эрика Герцег уходит из «ВИА Гры»

Солистка группы «ВИА Гра» 31-летняя Эрика Герцег сообщила во время «прямого эфира» в Instagram, что покидает музыкальный коллектив Константина Меладзе. Звездная блондинка отметила, что это ее личное решение, и объявление о том, что ей ищут замену, уже опубликовано.

«Мы ищем девочку красивую, харизматичную в группу «ВИА Гра» вместо меня. И я с начала года очень много думала и решала, что надо будет уходить уже потихоньку. Я поговорила с Костей, Костя меня поддерживал, и я до конца года работаю в группе», — рассказала Эрика.

Герцег призналась, что с известием о ее уходе из группы фанаты в Сети активно стали писать ей личные сообщения в Instagram. После своего официального заявления девушка выдохнула и сообщила, что находится в шоке от того, что наконец сообщила миру свое решение. При этом вокалистка отметила, что она продолжит музыкальную карьеру, но уже сольно.

Напомним, Эрика Герцег попала в группу после телепроекта «Хочу в «ВИА Гру», где музыкальный продюсер Константин Меладзе подыскивал участниц, чтобы возродить успешный поп-коллектив. Наставницами девушек были экс-участницы «ВИА Гры» Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Меседа Багаудинова и Санта Димопулос.