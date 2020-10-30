Вопреки слухам: Прилучный с Карпович снова вместе

В последние дни одной из главных новостей стало расставание Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Якобы звезда сериала «Мажор» не торопился официально вступать в брак с актрисой из «Папиных дочек», а вот его пассия форсировала события: устроила фотосессию в свадебном наряде, намекая на скорейшее замужество.

Однако разрыва в отношениях «мажора» и «папиной дочки» не произошло. Потому что парочка засветилась вместе в одном из супермаркетов. В распоряжении Telegram-канала Super появились фотографии, на которых звезды после совместного спектакля посетили супермаркет. Они вместе выходят из магазина и грузят покупки в машину. Совсем как муж и жена. Или жених и невеста.

Напомним, что весной Агата Муцениеце и Павел Прилучный, спустя 9 лет брака, объявили о разводе. Вскоре ставший холостяком актер улетел в отпуск в Крым, взяв с собой не только двоих детей от Агаты, но и новую пассию — Мирославу Карпович. Пара никак не комментирует свои отношения. Но в их окружении считают, что у влюбленных все прекрасно.