Яркая дива: Нетребко выгуляла брендовый кардиган за 260 тысяч рублей

Оперная дива Анна Нетребко всегда старается совместить гастроли с культурной программой и встречами с друзьями. На этот раз звезда мировой сцены посетила Санкт-Петербург, где дала несколько концертов в Мариинском театре. А после выступления поспешила на прогулку по Северной столице.

Для встречи с друзьями и фотосессии на улицах Санкт-Петербурга звезда утеплилась. Она снова предпочла надеть свой трендовый кардиган с меховым капюшоном от Philipp Plein стоимостью 260 тысяч рублей. Только на сей раз дива подобрала более яркое сочетание под верхнюю одежду — алую юбку плиссе.

О том, что Нетребко обожает стильные и броские наряды, поклонники давно знают и каждый раз с нетерпением ждут новых образов своей любимицы.

Кстати, недавно Анна Нетребко переболела коронавирусом. Не обошлось даже без госпитализации. Звезда как раз была на гастролях в Москве и попала в одну из местных клиник аккурат на свой день рождения.