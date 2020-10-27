«Хотелось признания»: Черно созналась, что их не звали обратно на «Дом-2»

Жена Иосифа Оганесяна рассказала, что после ухода с телепроекта снова встречалась с продюсерами.

Уход с телепроекта «Дом-2» одной из ярких пар проекта Саши Черно и Иосифа Оганесяна стал для многих телезрителей драмой. Новоиспеченные родители не смогли ужиться расширенным составом с прежними условиями и правилами шоу, поэтому покинули телестройку.

В своем Instagram Саша Черно сообщила, что накануне встречалась с продюсерами «Дома-2». И возвращаться пару не уговаривали. Девушка считает, что этот слух кто-то придумал, чтобы выдать желаемое за действительность.

«После 2,5 часов разговора мы сошлись на том, что если мы сможем договориться на комфортных условиях для них и для нас, то мы можем рассмотреть вновь наш приход, ну либо красиво уйти», — объяснила, как было на самом деле, Черно.

Однако, девушка, переживая снова и снова происходившее на телешоу, все меньше хотела бы вернуться на «Дом-2». Потому что правила шоу не допускали иных ролей для Черно и Оганесяна:

«Нас там видят в 100 раз хуже, чем мы есть на самом деле. Фриками!! Сейчас мы другие», — напоминает причину ухода Черно. И признается: «Я реально хотела, чтобы нас показывали теми, кто мы на самом деле есть, и мы бы просидели тогда там намного дольше. Хотелось признания какого-то».

Напомним, что у Саши Черно и Иосифа Оганесяна летом родился первенец. Пара полтора месяца отсутствовала на проекте, и после того, как малыша покрестили, герои вернулись на шоу.