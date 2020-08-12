«Это самое милое, что я видела»: Саша Черно запечатлела спящего мужа с новорожденным сыном

Участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно 30 июля впервые стала мамой. После кесарева сечения девушке пришлось пробыть в перинатальном центре 8 дней. В настоящий момент она отлично себя чувствует и находится с сынишкой Стефаном дома.

Александра признается, что первые дни материнства даются ей не просто – у нее мало молока, поэтому малыша приходится докармливать смесью, и чувствует она себя тревожно, просыпаясь и вздрагивая от каждого сопения отпрыска. Тем не менее Черно ощущает себя самой счастливой на свете.

Ее муж Иосиф Оганесян поддерживает жену во всем, гуляет с малышом и встает по ночам, когда ребенок начинает беспокоиться, убирается дома.

«Тяжело быть папой», — признается молодой муж и отец, а его посты в социальных сетях служат тому подтверждением. Все чаще на фото он предстает спящим. На последнем обнародованном кадре на его груди уснул малыш Стефан, рядом оказалась и его кошка, которую зовут, как и участницу «Дома-2» — Саша. Пара категорически отказалась избавляться от нее после рождения ребенка, считая ее членом семьи.