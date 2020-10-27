«Невероятно красива»: дочь Малинина в модной юбке и берете отметилась в Лондоне

Устинья Малинина, дочь знаменитого народного артиста Александра Малинина, в настоящий момент живет в Лондоне. В местной консерватории девушка обучается музыке, мечтая стать оперной певицей.

Ее кумир — Анна Нетребко, которая давно обосновалась в Австрии, но часто бывает на гастролях в России. Накануне она выступила в Мариинском театре, примерив платье с открытой спиной и буфчатыми рукавами. Этот образ настолько впечатлил 19-летнюю девушку, что она не удержалась от восторженных комментариев в блоге дивы.

Отметим, что наследница Александра Малинина тоже следит за трендами и любит примерять яркие наряды даже в повседневной жизни. В одном из таких комплектов, украшенном модной клеткой, Устинья засветилась на прогулке по улицам Лондона. Ее лук приятно впечатлил имидж-стилиста Ольгу Трофимову, которая в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, назвала девушку «стильной кокеткой».

«Клетка в этом сезоне мегапопулярна. Плюс ко всему эта клетка дублируется в образе Устиньи на босоножках и в мегастильном головном уборе. Берет же актуален всегда и неважно, какой он формы, тем более, если примерить его на себя так мило. Хочу обратить внимание также на сумку акцентного неонового и забирающего внимание на себя синего цвета. А также на популярную модель юбки, выполненную на запах, что наравне с принтом тоже является акцентом. Складки придают образу строгости, что важно при такой короткой длине юбки. Они играют здесь важную роль: вместе с черной водолазкой и колготками успокаивают кокетливый образ. Девушка невероятно свежа, красива и стильна», — похвалила Малинину имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.