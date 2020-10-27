Закулисье Мариинки: Нетребко в платье с рукавами-буфами и открытой спиной позировала с мужем

Анна Нетребко накануне блистала на сцене Мариинского театра, где состоялся концерт памяти Дмитрия Хворостовского. Вместе с ней также выступили ее муж Юсиф Эйвазов и Екатерина Семенчук. После концерта талантливая троица позировала перед объективами, результатом этой фотосессии можно полюбоваться в личном блоге звезды.

На кадрах можно в подробностях рассмотреть концертный лук оперной дивы, которая выбрала для своего блистательного появления перед российской публикой яркое принтованное платье с открытой спиной и рукавами-буфами.

Внешний облик артистки впечатлил дочку Александра Малинина Устинью, будущая певица не смогла удержаться и отметилась в блоге Нетребко, выразив свой восторг в виде значков эмодзи. Она поставила под фото изображение огня и влюбленного человечка с глазами в виде сердечек.