Появились кудряшки: жена Виторгана показала, как изменилась ее младшая дочь

Недавно жена народного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик рассказала о необычной особенности своей младшей наследницы годовалой Клары. Оказалось, что у девочки разного цвета глаза. Это же качество есть и у старшей Этель, которой скоро исполнится два года, но оно менее очевидно.

Как оказалось, малышка похожа на свою сестру не только глазами. Ее волосы стали виться ровно так же, как и у сестры. Это заметили поклонники звездной семьи, а верная спутница Эммануила Гедеоновича подтвердила данный факт.

«Милейшие девочки, и у Кларочки тоже кудряшки», — заметил в личном блоге Млодик один из фолловеров. «Появляются», — ответила Ирина.

На последних обнародованных кадрах, где две сестры мило играют вместе, эти изменения стали особенно заметны. На видео также стало очевидно, что малышки очень дружны и легко могут найти общий язык, несмотря на разницу в возрасте. Впрочем, с годами она станет едва заметной.