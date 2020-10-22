«Разного цвета глаза»: жена Виторгана показала особенность младшей дочери

58-летняя Ирина Млодик, жена 80-летнего Эммануила Виторгана, призналась, что их дети имеют характерную особенность. В принципе, женщина никогда этого не скрывала, но только показав младшую наследницу крупным планом, это стало очевидным.

«Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся… И еще у нее разного цвета глаза, заметили? Как и у старшей Этель», — подписала она обнародованный в Сети кадр.

«Ириша, у Этельки самую малость, у Кларочки более заметно, а у моего двоюродного брата вообще был один глаз карий, а другой голубой», «Красотки! Глазки — загадки! Необычно, но красиво!», «У старшей девочки совсем незаметно, что глазки разные по цвету. Но обе красотки», — прокомментировали пост избранницы народного артиста ее фолловеры.

Напомним, младшей дочери звездной пары Кларе в августе исполнился годик, старшей Этель в настоящий момент два с половиной года. Для Ирины это единственные наследники, у ее мужа также есть взрослая дочь Ксения (1966 года рождения) и сын Максим (1972 года). Артист также богат внуками и правнуками.