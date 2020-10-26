«Она их сделала такими»: Светличная в своих бедах винит невестку

Накануне Светлана Светличная жаловалась на то, что родственники хотят сжить ее со свету. Причиной всему – наследство. Однажды 80-летняя актриса нашла у себя в квартире шарики ртути, которые, по ее мнению, подбросили родные. В другой раз на нее упали осветительные приборы съемочной группы, которую привела внучка. Тогда Светлана Афанасьевна решила, что все было сделано специально. Тем не менее, как призналась актриса в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro она все равно любит своих детей и внуков.

«Они были достойны только жалобы, но я их все равно люблю. Они мои родные по крови, но не по духу и не по душе. У меня душа теплая, а у них черствая», — рассказала Светличная.

Также актриса отметила, что отношения с близкими родственниками так быстро не смогут нормализоваться.

«Невестка сделала их такими. А внучка похожа на свою маму. В меня никто не пошел, а жаль», — резюмировала Светличная.

больше по теме Светлана Светличная подозревает, что родные жаждут отправить ее на тот свет Актриса не включила родственников в свое завещание.

Добавим, что своих родных Светлана Афанасьевна в завещание не вписывала. Квартиру в Москве она готова подарить чужим людям.