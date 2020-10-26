«Смертность очень низкая»: Екатерина Андреева высказалась о коронавирусе

Екатерина Андреева высказала свою точку зрения по поводу смертности от коронавируса. Комментарий она опубликовала под постом бизнесмена Яна Яновского в Instagram. Накануне он посетил Большой Театр, где пребывал в защитной маске. При этом заметил, что окружающие его зрители были без масок. Андреева отметила, что в партере тоже бывает без нее.

«А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая… Не люблю, когда так примитивно дурят народ», — написала Андреева.

В качестве подтверждающих фактов Екатерина привела статистку по смертности в России и США.

По последней статистике, в России новые коронавирусные антирекорды. За последние сутки зарегистрировано 17 347 случаев (25 октября – 16 710, 24 октября – 16 521). В Москве – 5224 новых случая (25 октября– 4455, 24 октября – 4453).