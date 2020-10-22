«Мой 2020 был бы неполным»: Михаил Шац заразился коронавирусом

Об этом шоумен объявил в своем Instagram.

Телеведущий юмористических программ Михаил Шац подхватил коронавирус. Сейчас он находится в Коммунарке, где получает лечение. О заболевании шоумен сообщил в своем Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.

«Мой 2020 был бы неполным без этой болезни», — написал Шац.

Также он поблагодарил врачей и медперсонал больницы. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления ведущему.

«Дядя Миша, выздоравливай! Все будет хорошо!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что для 55-летнего Михаила Шаца и 54-летней Татьяны Лазаревой (их творческий тандем известен всем. — Прим. ред.) этот год выдался непростым. Весной у женщины обнаружили камни в почках, ей нужна была госпитализация. Позже в автомобиль актрисы врезалась грузовая машина, к счастью, все обошлось.