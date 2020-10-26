«Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»: певица показала себя без макияжа и фильтров

Надежда Бабкина в этом году отметила свой 70-летний юбилей. Почти сразу после празднования дня рождения артиста заболела коронавирусом и была госпитализирована в одну из клиник Москвы, где в критическом состоянии пребывала долго время. Но звезда поборола недуг и, восстановившись, с новыми силами приступила к работе.

Сначала Бабкина как следует отдохнула в Крыму. Затем презентовала книгу о своей жизни, вернулась к выступлениям и уже дала несколько концертов. Поклонники в восторге от своей любимицы – оптимизма и задора у Бабкиной с лихвой. В новой публикации артистка показала, как проводит досуг с сыном и внуком. Они отправилась на прогулку.

«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!» — пишет Бабкина.

Народная артистка запечатлелась на фоне желтой листвы в желтом худи оверсайз. При этом у звезды полностью отсутствовал макияж на лице. И поклонники поспешили это заметить:

«Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопом», «Надежда Георгиевна, вы такая нежная и трогательная без косметики! Потрясающе! Супер!», «Какие душевные фото! Всем здоровья!», «Вы прекрасно выглядите! Костюмчик прелесть», «Какая красивая осенняя Надежда Бабкина», — пишут фолловеры.

Надежда Георгиевна, к слову, обожает ярко краситься. Ее визитной карточкой можно назвать красную помаду.