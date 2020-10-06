«Безумно волнительно»: Бабкина выпустила книгу воспоминаний о своей личной жизни

Как отметила певица, она счастлива поделиться с поклонниками радостным событием.

Певица Надежда Бабкина в Instagram сообщила о выходе своей книги, в которой она поделилась ранее неизвестными подробностями своей личной жизни.

«Мои дорогие! Я счастлива поделиться с вами радостным и безумно волнительным для меня событием! В ноябре в издательстве АСТ выходит книга моих воспоминаний «Модная, народная». Она уже доступна для предзаказа по ссылке, которую я оставлю в шапке своего профиля. Книга получилась очень личной, поэтому я искренне надеюсь, что она найдет отклик в ваших сердцах». Надежда Бабкина

«Чудесное известие. Сразу представила презентацию и автографсессию. Обязательно прочту», «С удовольствием купим. Уже сделали предзаказ», «Вы — удивительная женщина. Будем читать ваше творение», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Бабкина уже много лет счастлива в гражданском браке с музыкантом Евгением Гором. Общих детей у них, правда, нет.