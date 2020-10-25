«В гармонии с миром»: Чехова в цветочном платье позировала на берегу Босфора

На днях Анфиса Чехова призналась, как ей удалось похудеть на 25 килограммов. Для этого ей пришлось отказаться только от одного продукта – сахара. Сейчас весу телеведущей позавидуют многие женщины, а свои формы она с гордостью демонстрирует на многочисленных снимках, которые публикует в Instagram. На этот раз артистка поделилась фото с побережья Босфорского залива. Телеведущая позировала в летнем цветочном платье сиреневого оттенка.

«Нахожусь в гармонии с миром и с самой собой! Поэтому ничего не хочется писать и говорить», — отметила Чехова.

Фанаты оценили снимки Анфисы.