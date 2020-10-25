Экс-жена Виталия Гогунского призналась, что он не платит алименты

По словам женщины, звезда «Универа» не общается с их дочерью.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко встретились на съемках сериала «Универ». Однако все годы совместной жизни женщина пыталась найти общий язык с актером и его родителями, но в итоге подала на развод. Об этом Маирко рассказала Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

По словам Ирины, будучи беременной, ей пришлось уйти из дома Гогунского. Так решил отец актера. После этого она дала дочери Милане свою фамилию, а в графе «отчество» долгое время стоял прочерк. Виталий решился удочерить девочку только спустя шесть лет. К слову, сейчас, по словам Маирко, отец с ней не общается и даже не поздравляет в день рождения. Алименты тоже не платит, но отписал на девочку свою квартиру.

Сейчас 10-летняя Милана уже сама неплохо зарабатывает. Девочка занималась в вокальной школе Аллы Пугачевой и строит карьеру певицы. Благодаря бизнесу Маирко купила элитное жилье в Москве.