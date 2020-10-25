Зрелый, высокий, влюбленный: 19-летняя внучка Софии Ротару показала своего нового жениха

Еще год назад девушка собиралась замуж за французского бизнесмена Марко Дюменила.

Год назад внучка Софии Ротару София Евдокименко познакомила свою знаменитую бабушку с женихом Марко Дюменилом. Французский бизнесмен интересуется живописью и много путешествует.

Нередко пара отправлялась в романтические туры вместе. В личном блоге молодого мужчины стали появляться совместные кадры, на которых у девушки загадочно поблескивало колечко на безымянном пальце. Поэтому многие сделали вывод, что свадьба не за горами и стали с нетерпением ждать пышной церемонии с участием звезд.

Но не тут-то было. Вместо этого 19-летняя София объявила, что переехала в новый район Нью-Йорка, где она проживает и занимается моделингом, а потом и вовсе показала в личном блоге совсем другого возлюбленного. Девушка не стала называть его имени и профессии, но вместе они выглядели очень счастливыми. Судя по обнародованным кадрам, он гораздо старше предыдущего жениха.