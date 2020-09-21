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«Готова к переезду»: внучка Ротару в апельсиновом платье-свитере отметилась в Сохо

Юная София подыскала себе квартиру в Нью-Йорке.

«Готова к переезду»: внучка Ротару в апельсиновом платье-свитере отметилась в Сохо
Внучка Ротару. Фото https://www.instagram.com/iamsofiaeve/

19-летняя София Евдокименко, внучка народной артистки Софии Ротару, является успешной моделью. Девушка уже несколько лет пробует свои силы на этом поприще и стала амбассадором нескольких косметических брендов. Ее карьера уверенно идет на взлет в Нью-Йорке.

На своем YouTube-канале она рассказала, что подобрала в городе новую квартиру всего в нескольких кварталах от центрального парка. Район благоустроен и очень удобен. По словам девушки, ей удалось найти хороший вариант из-за того, что в ситуации пандемии многие уехали за город и арендные дома пустуют.

Вполне вероятно, что квартиру Соня сняла в престижном районе Сохо или где-то рядом. По крайней мере, именно здесь она запечатлелась в ярком апельсиновом платье-свитере. А в своем влоге заявила, что мечтает жить здесь из-за наличия многочисленных высоких лофтов.

«Оранжевый цвет не только ассоциируется с радостью, творчеством и осенними листьями, но и символизирует перемены. Последнюю неделю я занималась поиском квартиры. Решение наконец принято, и я готова к переезду завтра», — подписала она обнародованное фото.

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