«Семья должна быть подальше от этого»: Хабиб Нурмагомедов скрывает возлюбленную от прессы

Недавно стало известно о том, что чемпион, выступающий под эгидой UFC, попрощался со спортивной карьерой. Хабиб Нурмагомедов сделал заявление после победы над американским бойцом Джастином Гейджи. Спортсмен объяснил такое решение тем, что ему нужно уделять больше внимания семье. Хабиб потерял отца и хочет позаботиться о матери. При этом он ничего не сказал о своей жене — Патимат.

Боец MMA редко рассказывает о возлюбленной и детях. Несмотря на то, что будущая жена Нурмагомедову приглянулась еще в юношеские годы, он стал ухаживать за девушкой, будучи уже состоятельным молодым человеком. А на сватовство Хабиб решился и вовсе после того, как стал титулованным спортсменам.

Избранницей известного на весь мир бойца смешанных боевых искусств стала уроженка села Сильди, Цумадинского района Дагестана.

Свадьба Патимат и Хабиба собрала около 1200 человек. Невеста по мусульманскому обычаю была облачена в наряд, скрывающий лицо.

Хабиб до сих пор продолжает скрывать свою семью от поклонников и СМИ.