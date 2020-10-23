С юмором: Пригожин ответил Шнурову на троллинг за отпуск

Сергей Шнуров опубликовал у себя в Instagram новое стихотворение, в котором припомнил певице Валерии и Иосифу Пригожину слова о безденежье из-за коронавируса. Дело в том, что сейчас звезды отдыхают в Арабских Эмиратах, и в свете этого музыкант предположил, что они в Дубае без средств «отдыхают как бедняжки». Якобы именно непростая ситуация в семье вынудила их выбрать этот курорт, а не Мальдивы.

Разумеется, Иосиф Пригожин просто не смог пройти мимо выпада в его адрес. Он ответил Шнурову так же в Instagram, разместив у себя в микроблоге слова благодарности. Он сказал спасибо Шнурову за то, что тот не забывает о них с Валерией.

«Добрая ты, бескорыстная душа. С той частотой, которой ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате», — написал продюсер.

Поклонники уловили иронию в словах Пригожина и запаслись виртуальным поп-корном в ожидании ответа Шнурова и второго раунда.