«Чмокнула бы в лысинку»: Боярская подшутила над мужем

Актер Максим Матвеев – обладатель привлекательной внешности. И роли зачастую играет соответствующие – красавчиков. Но неожиданно муж Елизаветы Боярской удивил некоторых своих фанатов. В своем Instagram он опубликовал фото, на которых запечатлелся с очках, с густыми усами и лысиной.

«Чмокнула бы в лысинку», — подшутила над новым образом мужа Елизавета Боярская.

Многочисленных поклонников снимок повеселил.

«Сделал мой день! Божественно привлекательный молодой человек!», — написали пользователи Сети.

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Напомним, что Матвеев и Боярская стали мужем и женой десять лет назад. Пара воспитывает сына Андрея, которому в этом году исполнилось восемь лет. В сентябре стало известно, что актер отказался от ролей в театре Табакова ввиду сильной занятости в кинопроектах.