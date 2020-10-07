Максим Матвеев появился на премьере сериала «Шерлок в России» без Елизаветы Боярской

Максим Матвеев является одним из самых привлекательных российских актеров. Однако сердце мужчины уже занято. Он состоит в браке с Елизаветой Боярской, которая подарила ему двоих детей. У них подрастают восьмилетний сын Андрей и годовалый Григорий. Влюбленные стараются во всем поддерживать друг друга. Часто пара публикует фото с семейных прогулок, где они наслаждаются компанией друг друга и детей.

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Недавно стартовал Московский кинофестиваль. На красной дорожке во время открытия эффектно прошлись многие звездные актеры. Появилась тогда и Боярская, которая предстала в брючном наряде с кружевной блузкой. Она позировала без своего мужа. А накануне в рамках фестиваля прошел премьерный показ сериала «Шерлок в России». Картину представил режиссер проекта Нурбек Эген, а также исполнитель роли самого известного сыщика в мире Матвеев.

На этот раз актер был тоже без супруги. Он облачился в серые брюки и темный бархатный пиджак с водолазкой. Голубой шарф дополнял образ. Максим с удовольствием позировал с коллегами, продюсерами, а также с гостями мероприятия.

Напомним, что по сюжету Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк убивает в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. В какой-то момент становится ясно, что преступник сбежал в Российскую империю… Премьера сериала на платформе START состоится 22 октября, в этот день на сервисе появится сразу два эпизода.