«Сексуальность зашкаливает»: Глюк’oZa в дерзком купальнике смело оголилась на пирсе

Недавно Глюк’oZa рассказала, как переболела коронавирусом. И случилось это перед самым отпуском, который должен был состояться еще летом. К счастью, болезнь отступила и артистка, пробыв положенные дни на самоизоляции, вернулась к прежнему образу жизни. А теперь вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, наконец-то добралась до Мальдивских островов. Со своими фанатами в Instagram артистка делится снимками с курорта, в числе которых есть и весьма пикантные.

В своем микроблоге Глюк’oZa опубликовала снимок, на котором позировала на пирсе в дерзком купальнике и красной накидке. Поп-дива смела оголила бедра, похваставшись идеальной фигурой без изъяна. Надо сказать, что выглядит артистка просто шикарно.

«Я почувствовала себя принцессой», — подписала снимок певица. «Волшебная», «Сексуальность зашкаливает», «Нати, ты просто шикарно выглядишь», «Неприкрытая эротика», «Очаровашка», «Волшебный снимок, фигурка загляденье», «Какая хорошенькая, просто прелесть», — пишут фолловеры.

В эти дни многие звезды российского шоу-бизнеса проводят отпуска на заграничных курортах. Так, Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Дубай. Ксения Бородина и Курбан Омаров — в Турцию. Там же уже несколько месяцев отдыхает и Виктория Лопырева с семьей.