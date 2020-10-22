«Аж мышцы заиграли»: Глюк’oZa в купальнике винного цвета блеснула тату на округлых бедрах

Глюк’oZa многим также знакома под настоящим именем Наталья Чистякова-Ионова. Фанаты помнят, как она начинала карьеру и ходила с пепельными волосами, гуляя с доберманами. Теперь певица уже мама двоих дочерей Лидии и Веры. Она счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, но иногда появляются слухи о разладе в их семье, так как супруги почти не появляются вместе на публике.

Недавно Глюк’oZa переболела коронавирусом. Она призналась, что это испортило ей лето. Но на днях девушка улетела отдыхать на Мальдивы. Примечательно, что она то и дело публикует новые фото, но позирует на них одна. 34-летняя артистка демонстрирует свою фигуру во всей красе. Она привезла с собой целый чемодан купальников. На днях девушка уже отметилась в золотом купальнике и белоснежном бикини.

Теперь Глюк’oZa решила раззадорить фанатов, облачившись в эффектный купальник винного цвета с глубоким декольте. Певица запечатлела себя в кресле на мягких подушках. Она продемонстрировала не только точеную талию и стройные ноги, но и обнаженные ягодицы, на которых, как оказалось, есть тату.

Поклонники поразились тому, в какой идеальной форме находится звездная мамочка. Другие были ошеломлены ее рельефными бедрами. «Фигурка огонь», «Муж покраснел бы, увидев такое», «Вот бесстыдница», «Глюк’oZa горячая штучка», «Какие формы, сразу видно работу над собой», «Аж мышцы заиграли», «Ну хороша, ничего и не скажешь», «Мама на выгуле, куда муж смотрит?!» — стали обсуждать смелое фото пользователи Сети.