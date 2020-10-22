«Отдыхают как бедняжки»: Шнуров припомнил улетевшим в Дубай Пригожину и Валерии их жалобы на безденежье

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия уже неделю нежатся под жарким солнцем Дубая, делясь с поклонниками в Сети фотографиями и видео из отпуска. Только не все за звезд рады. Нашлись те, кто припомнил продюсеру его жалобы на безденежье из-за пандемии коронавируса. Потроллил звездную пару и Сергей Шнуров, с которым у Пригожина уже была словесная перепалка по поводу «бедности».

На этот раз лидер группировки «Ленинград» обошелся без мата. Он написал стихотворение, в котором высмеял бедственное положение артистов — им пришлось отдыхать «только лишь» в Дубае, а увы не на Мальдивах.

«Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают как бедняжки», — есть строки в творческом опусе Шнурова.

Подписчики оценили лирику Шнурова и поспешили прокомментировать ситуацию, благодаря которой она увидела свет:

«Во-во и я про это подумала когда почитала что они в Дубай», «Это фотообои, ну что же вы…», «Да просто мимо проезжали!..», «С протянутой рукой по миру … соскребли на тур в Дубай», «Еще свадьбу сыграли у сына шикарную а говорят денег нет», — пишут в комментариях.

Многие фолловеры поспешили предупредить музыканта, что Пригожин это так не оставит и обязательно ответит.