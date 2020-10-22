«На себя не похожа»: Костенко с большими стрелками и алыми губами подверглась критике визажиста

Эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Амирханова утверждает, что подобный стиль не подходит для модели.

Модель Анастасия Костенко — мама двоих детей. В браке с футболистом Дмитрием Тарасовым она воспитывает дочек Милану и Еву, разница между которыми составляет полтора года. Вице-мисс России – 2014 перебралась вместе с дочками поближе к мужу, в Казань, где спортсмен стал игроком ФК «Рубин». И в новом телесезоне она пробует себя в качестве ведущей клубного телеканала «Ак Барс».

Для очередного эфира модель посетила визажиста, который броско накрасил девушку. Жена Тарасова показала получившийся макияж: яркие глаза, алые губы. Мы попросили эксперта портала Teleprogramma.pro Анастасию Амирханову прокомментировать бьюти-облик Костенко.

«Анастасия стала на себя не похожа. В жизни она намного милее. С такими ресницами, красными губами, всем макияжем она прибавила себе лет пять точно. Но технически макияж выполнен хорошо. Только я считаю, что ей он не подходит. Пин-аповский стиль, стрелка, длинные ресницы и красные губы — тяжелые акценты для Анастасии Костенко», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Амирханова — визажист. Призер конкурсов визажистов «Красота на Волге» в номинации «Свадебный макияж», Roma Fashion Week в номинации «Подиумный макияж». Имеет аккредитацию международного уровня.