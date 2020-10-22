«Непрактичный, но очень эффектный»: Васильев озвучил новый тренд осеннего сезона

Он понравится дамам, которые не страдают излишней щепетильностью.

На «Модном приговоре» Первого канала рассказали о новом тренде осеннего сезона. Оказалось, что мировые подиумы активно завоевывают вещи белого цвета.

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Ведущий программы Александр Васильев заметил, что женщины не просто так обратили на этот оттенок свое внимание, он действительно весьма привлекательный.

«Белый цвет – один из трендовых цветов этой осени. Очень часто в начале каждого века белый цвет входит в активную моду. Очень многие вечерние платья и на кинофестивалях, и на ковровых дорожках сейчас белые. И многие дамы сейчас обращают внимание на этот цвет – непрактичный в городе, однако очень эффектный», — сказал историк моды.

Эвелина Хромченко поддержала своего коллегу, заметив, что маленькое белое платье – это вообще отдельный жанр, так же, как и маленькое черное и красное платье. О нем мы писали ранее.