Наталья Бондарчук о смерти Ирины Скобцевой: «Мы стали круглыми сиротами»

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 93 лет. Мамы Федора Бондарчука не стало 20 октября.

Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни в один день с мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, только с разницей в 26 лет. Знаменитый сын исполнительницы одной из главных ролей в картине «Война и мир» — режиссер Федор Бондарчук — ранее говорил о тяжелом состоянии матери. Однако для многих, в том числе для его сводной сестры — Натальи Бондарчук — известие о кончине Скобцевой стало полной неожиданностью.

Наталья Бондарчук написала письмо, чтобы поддержать близкого ей человека в трудную минуту.

«Мы с тобой, брат, стали круглыми сиротами. Береги себя», — обратилась к Федору Наталья.

70-летняя сценарист и кинорежиссер признается, что очень любила Ирину Константиновну. Актриса была рядом с ней, когда умерли родители Натальи. Скобцева смогла на полгода заменить Бондарчук родную мать — актрису Инну Макарову.

На письмо сводной сестры Федор Бондарчук ответил:

«Люблю тебя, сестра, спасибо».

«У нас с ним теперь нет ни папы, ни мамы. Осиротели в один год», — резюмировала Наталья.

Напомним, что похороны Ирины Скобцевой состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 22 октября.