Федор Бондарчук станет владельцем многомиллионного наследства покойной матери

Режиссер Федор Бондарчук с большей долей вероятности станет владельцем многомиллионного состояния своей покойной мамы актрисы Ирины Скобцевой. Он единственный прямой наследник звезды. Дело в том, что ее дочь Алена умерла от рака в 2009 году, а мужья ушли из жизни еще в девяностых.

Федор Бондарчук, скорее всего, станет владельцем огромного дома Скобцевой в подмосковной Барвихе. Именно там актриса жила в последние годы своей жизни. Кстати, этот дом, который риелторы оценили в миллион долларов, в семидесятых годах прошлого века строил ее муж режиссер Сергей Бондарчук. Здесь же прошло детство и Федора. У него и самого здесь неподалеку свой особняк.

Кроме того, Федору Бондарчуку достанутся бриллианты матери. У нее была огромная коллекция украшений, которыми звезда дорожила. Осталась режиссеру и квартира матери в столице, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Ирина Скобцева – народная артистка РСФСР. Она играла в таких картинах, как «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Я шагаю по Москве».