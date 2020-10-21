«Как угораздило попасть?»: Лоза объяснил, из-за чего может лишиться жилья

Российский музыкант Юрий Лоза приобрел земельный участок в поселке Балтия 19 лет назад. Нанял фирму, которая построит дом и оформит документы, и стал обживать новые владения.

Спустя годы оказалось, что участок попал к нему в собственность незаконно.

«Потом выяснилось, что юристы липовые. Свои были, прикормленные. А земля, оказалось, на тот момент была под арестом», — возмущает музыкант.

Артист рассказал NEWS.ru, что в поселке помимо него «куча народу, которые всеми правдами и неправдами узаконили землю». Теперь он опасается, что придет настоящий собственник участка и прогонит его с обжитого месте.

«У нас поселок неудачный, как меня угораздило попасть туда?! Место у поселка хорошее, но не вся земля законно присоединена», — резюмировал исполнитель.

Он отметил, что вялотекущие суды идут уже много лет, жители поселка то выигрывают, то снова уступают свои позиции. Но артист уверен, что выселение ему ни в коем случае не грозит, пишет ФАН.