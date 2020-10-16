Лоза после скандала из-за песни на «Голосе» попросил присвоить ему звание «Заслуженный артист»

Музыкант Юрий Лоза заявил, что достоин присвоения ему звания «Заслуженный артист». Таким образом он отреагировал на новость, что президент страны Владимир Путин на днях объявил ему благодарность с вручением грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Певец напомнил, что соответствующие документы на присвоение звания уже год назад были подготовлены, но дело пока никак не сдвинется с мертвой точки.

Как заметил Лоза, присвоение ему звания «Заслуженный артист» выглядит логичным шагом. Он уже давно ждет данного решения, сообщают РИА «Новости».

«А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?»

Юрий Лоза

Напомним, что недавно Юрий Лоза выражал свое негодование после просмотра одного из рейтинговых проектов на российском телевидении. Участница шоу «Голос» Алина Виардо из Псковской области исполнила кавер на его нетленку «Плот». При этом музыкант не был поставлен в известность. Как он говорил, его юристы готовят документы в суд. Он хочет получить с исполнительницы и Первого канала, где и прозвучала песня, как минимум миллион рублей.