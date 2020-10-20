Длинноволосый брюнет: Брухунова засветила прическу сына от Петросяна

Полгода Евгений Петросян и Татьяна Брухунова скрывали от посторонних, что их семья расширилась. На свет минувшей зимой появился их первенец — сынок Ваган. Лишь осенью родители открыли свой секрет, и теперь поклонники ловят каждый кадр прелестного малыша в соцсетях.

Татьяна Брухунова редко, но все-таки показывает подросшего сына от Петросяна. И на этот раз она засветила его прическу — обычно кроха на снимках всегда в шапочках. Мама отправилась с малышом в поездку и запечатлела его в автолюльке без головного убора. Оказывается, у Вагана длинные темные волосы.

К слову, многие подписчики Татьяны Брухуновой уверены, что мальчик — мамина копия. Они утверждают, что сходство налицо: у малыша такие же ямочки на щечках, вздернутый носик, и он такой же улыбчивый, как мама.