Пусть весь мир подождет: Михаил Ефремов в зале суда пишет кому-то письмо

Спустя полтора месяца после вынесения приговора Михаилу Ефремову во вторник, 20 октября, в здании Мосгорсуда рассматривалась апелляция актера с просьбой изменить ему наказание и не лишать свободы.

Артист прибыл на процесс с часовым опозданием, занял свое место за стеклянной стеной и вскоре начал писать письмо. Кому именно адресованы строки, которые так старательно выводит звезда театра и кино, в Сети не перестают гадать.

Кстати, во время судебных разбирательств, длившихся летом, Ефремов увлекся рисованием. Свои «произведения» о старательно прятал от публики, сворачивая вдвое и складывая стопочкой.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла по вине Михаила Ефремова 8 июня. Пьяный артист сел за руль, не справился с управлением и врезался в машину Сергея Захарова, который чуть позже погиб в больнице. Потерпевшими признаны жена водителя и двое его сыновей. В настоящий момент встать в очередь за компенсациями намерены гражданская супруга погибшего Ирина Стерхова и фирма, в которой работал Захаров.

Фото и видео: пресс-служба Мосгорсуда