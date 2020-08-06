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Потянуло на творчество: Ефремов в зале суда занялся рисованием

Пока идет процесс, актер увлеченно творит.

Потянуло на творчество: Ефремов в зале суда занялся рисованием
Актер Михаил Ефремов. Фото: "Экспресс-газета"/Кудрявов Борис

6 августа в здании Пресненского суда Москвы состоялось второе заседание по делу Михаила Ефремова — звезды театра и кино. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Сам Ефремов свою вину не признал, и линия защиты настаивает на том, что его вовсе не было за рулем джипа в момент столкновения со встречным фургоном.

Пока суд допрашивал свидетелей, Ефремов занялся творчеством. Присутствующий в зале корреспондент портала Teleprogramma.pro заметил, что артист что-то увлеченно пишет и рисует, прикрывая кепкой процесс. Заканчивая творить, он сворачивает листок вдвое, рисунком внутрь, чтобы никто не смог увидеть получившиеся художества. Бумагу Ефремов аккуратно складывает рядом стопочкой. Но как это выглядит, увы, посмотреть нельзя: вести фото- и видеосъемку в зале запрещено.

К слову, уже несколько свидетелей в ходе разбирательства заявили, что за рулем джипа в тот злополучный вечер 8 июня был именно Ефремов. Изрядно подшофе и кающийся в том, что натворил.

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