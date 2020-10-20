«На «гелике» в школу»: бойфренд Бузовой подарил детям Киркорова по машине

Блогер прибыл в гости к отечественному поп-королю не с пустыми руками.

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян и певец Филипп Киркоров в августе выпустили совместный трек «Ролекс». Новый трек артисты презентовали на самых разных звездных площадках, неразлучно следуя от мероприятия к мероприятию.

Общение звезд продолжается и за кулисами шоу-бизнеса. Накануне Манукян поделился видео в своем Instagram, где похвастался дорогими подарками для детей Киркорова. Артист привез сыну и дочери музыканта по машине.

«Вот такой Мерседес и вот такой Х6-й как у меня я вот привез подарить», — рассказал Дава. — «Алла-Виктория выбрала белый «гелик», завтра в школу на нем поедет. А Мартин вот такой пацанский крутой, прям как у меня!».

Дети Киркорова быстро освоили свои новые игрушки и прокатились по территории усадьбы.

Кстати, это не первые дорогие подарки в жизни звездных наследников. На день рождения Мартину рэпер Тимати подарил настоящий мотоцикл. Отец именинника был в настоящем шоке.