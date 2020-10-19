«Я как Пугачева»: Собчак похвасталась букетами роскошных цветов от Богомолова

Журналист, блогер Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова осенью 2019 года. Причем, свадьбу пары обсуждают до сих пор — эксцентричные идеи обыграть тему жизни и смерти впечатлили многих. На церемонию брачующиеся приехали на катафалке. И Собчак при любой возможности подчеркивает, что с мужем ей повезло.

На сей раз светская львица с самого утра поделилась stories в Instаgram. Она засняла на видео очередной букет цветов от Богомолова.

«У меня реально идеальный муж. Каждое утро, каждое! Цветочки здесь. Это вот вчерашние, — показала теледива. И призналась: «Прямо я как Алла Пугачева, вся в цветах. Тут позавчерашние, ну вообще!».

Довольная Ксения Собчак при этом прошлась по комнате и продемонстрировала свои букеты розовых роз и пионов.

К слову, от предыдущего брака с Максимом Виторганом Собчак воспитывает сына Платона, которому в этом году уже исполнилось четыре года.