«Как богиня!»: Собчак предстала с новым макияжем в естественной гамме

Ксения Собчак любит эпатировать и провоцировать публику. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» в настоящее время ведет свой YouTube-канал «Осторожно, Собчак!», где выпускает свежие новостные выпуски, интервью со звездами, а также документальные фильмы. Девушка обожает выглядеть ярко и в соответствии со своим имиджем выбирает наряды.

Макияжу Собчак уделяет не менее пристальное внимание. Наибольшее доверие у нее вызывает рука мастера Сердара Камбарова, звездного визажиста и эксперта программы «Перезагрузка» на ТНТ. Ради его макияжа теледива даже нарушила самоизоляцию в период весеннего карантина и отправилась в Уфу. Тогда мейкап-мастер сделал из нее яркую леди с алыми губами.

На этот раз Собчак тоже серьезно преобразилась. Звезда показала свой макияж от Камбарова. Мы попросили оценить перевоплощение телеведущей Анастасию Амирханову, визажиста и эксперта портала Teleprogramma.pro.

«Мой любимый макияж! Свежее ровное лицо, нюдовые губы и пушистые ресницы, тени мерцающие не утяжеляют глаза. Натуральные коричневые оттенки выделяют голубизну радужки, аккуратная стрелка придает шарм. Брови ненавязчивые, перебора нет. И Собчак как богиня! По слизистой чуть-чуть идет зеленый карандаш, но очень деликатно, и работает на выделение яркости глаза», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Амирханова — визажист. Призер конкурсов визажистов «Красота на Волге» в номинации «Свадебный макияж», Roma Fashion Week в номинации «Подиумный макияж». Имеет аккредитацию международного уровня.