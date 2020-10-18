Маленькое счастье: Брухунова впервые показала лицо сына от Петросяна

Несколько месяцев назад Татьяна Брухунова впервые стала мамой. Сына Вагана они с Евгением Петросяном скрывали ото всех. Поклонники пары только недавно узнали о том, что 75-летний юморист стал отцом. К слову, беременность Татьяна умело скрывала, а в Instagram публиковала старые снимки. Спустя время молодая мать решила все-таки показать лицо наследника. На снимке Ваган был запечатлен в комбинезоне, шапочке и пинетках из шерсти мериноса.

«Лапушка! Вот оно счастье! Сладусик!», — писали пользователи Сети.

Подписчикам Брухунова рассказала, как формирует гардероб сына. Если в первые месяцы после рождения она предпочитала покупать вещи американского бренда, то теперь отдает предпочтение российским.