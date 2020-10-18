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«В культурном шоке»: Лиза Галкина удивила маму сандалиями из бумаги

Дочь Примадонны сама смастерила «обувь».

«В культурном шоке»: Лиза Галкина удивила маму сандалиями из бумаги
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Лиза Галкина удивила свою маму. Младшая дочь Примадонны сделала себе обувь из бумаги. Она вырезала подошву и приклеила к ней бумажные полоски. Получились полноценные сандалии. Результат Алла Борисовна запечатлела на камеру. Ролик появился на одной из фан-страничек Лизы Галкиной в Instagram.

«Лизонька сама сделала себе обувь… из бумаги. Так что имейте ввиду, тут есть модельер», — сказала за кадром Пугачева.

«Я измерила свою ногу, обрисовала ее, а потом сделала перепонки», — уточнила Лиза.

«Я просто в культурном шоке», — резюмировала Примадонна.

Напомним, что в этом году двойняшки Пугачевой и Галкина – Лиза и Гарри пошли в школу. Кроме того, Лиза дополнительно изучает французский язык в компании отца.

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