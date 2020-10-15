Лиза Галкина в джинсах-бойфрендах и футболке с граффити предстала в компании брата

Аккаунт поклонников Лизы Галкиной обнародовал кадр с домашними забавами девочки с ее братом Гарри и подругой. На фото младшая наследница Аллы Пугачевой предстает в удобных джинсах-бойфрендах, белой футболке с граффити и теплых носочках. Волосы малышки аккуратно заплетены в две косички.

Лизу подловили в интересный момент: она о чем-то шепчется со своей подружкой, облаченной во все черное. Глазки обеих девочек горят — похоже, что они обсуждают очень интересные новости.

А секреты, к слову, любопытны не только подружкам. Рядом пристроился брат-двойняшка юной блондинки, который внимательно прислушивается к разговору. На этом кадре видно, что он уже успел перерасти сестру почти на пол головы.

Напомним, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли в этом году в первый класс. Они учатся в Первой московской гимназии. Стоимость образовательных услуг здесь составляет 1 миллион 600 тысяч за год.